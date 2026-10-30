John B San Filippo So stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

John B San Filippo So hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.11 USD gegenüber 1.59 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.53 Prozent auf 288.1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch