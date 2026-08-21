John B San Filippo So: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

John B San Filippo So hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.15 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 280.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 269.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5.26 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5.03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.18 Prozent auf 1.18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch