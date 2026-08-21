|
21.08.2026 06:37:00
John B San Filippo So: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
John B San Filippo So hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.15 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 280.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 269.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5.26 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5.03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.18 Prozent auf 1.18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.