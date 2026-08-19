Noch im letzten Jahr konnte Outdoor Switzerland von einem Rekordjahr berichten. Doch im laufenden Geschäftsjahr wird der Umsatz von 17.9 Mio. CHF wohl nicht egalisiert werden. Durch den Konflikt im […]

Der Beitrag Johann Kaufmann, CEO Outdoor Switzerland: «Der Hauptschwerpunkt wird im Sommer bleiben» erschien zuerst auf schweizeraktien.net.