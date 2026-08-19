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19.08.2026 05:57:51
Johann Kaufmann, CEO Outdoor Switzerland: «Der Hauptschwerpunkt wird im Sommer bleiben»
Noch im letzten Jahr konnte Outdoor Switzerland von einem Rekordjahr berichten. Doch im laufenden Geschäftsjahr wird der Umsatz von 17.9 Mio. CHF wohl nicht egalisiert werden. Durch den Konflikt im […]
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