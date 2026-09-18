TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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18.09.2026 10:46:13
Johan Lundgren soll neuer Tui-Aufsichtsratschef werden
Tui werden. Der bisherige Vorsitzende Dieter Zetsche kandidiert nach der Hauptversammlung im Februar 2027 nicht mehr. Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter votierten einstimmig für den Wechsel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
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08:34
|Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden (Dow Jones)
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16.09.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
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09.09.26
|XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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09.09.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)