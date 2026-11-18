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18.11.2026 09:48:03
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Zurich Insurance-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) liegen vor.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 902 auf 961 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwirtschaftung von Barmitteln aus dem Segment Lebensversicherung sei nachhaltig hoch, schrieb Michael Huttner am Mittwoch. "Mehr Cash für die Aktionäre", war denn auch seine Studie am Mittwoch betitelt. Das Segment werde 2026 bis 2027 voraussichtlich eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Ausschüttungen beisteuern.
Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung
Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:31 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.2 Prozent auf 651.00 CHF abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 47.62 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12’708 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 14.2 Prozent nach oben. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 11.02.2027 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zurich Insurance am 18.11.2026
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