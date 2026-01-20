Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 564.20 CHF abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 79’169 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 05.02.2026 terminiert.

