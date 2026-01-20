Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|
20.01.2026 12:19:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Zurich Insurance-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Zurich Insurance-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 564.20 CHF abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 79’169 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 05.02.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SLI im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Zurich geht beim Spezialversicherer Beazley in die Offensive (AWP)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SLI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet (AWP)
|
19.01.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Zurich Insurance-Aktie Hold (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
