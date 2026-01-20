Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’129 -1.1%  SPI 18’131 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’579 -1.5%  Euro 0.9264 -0.2%  EStoxx50 5’850 -1.3%  Gold 4’728 1.2%  Bitcoin 72’096 -2.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Öl 64.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Airbus SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy
Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Analyse 20.01.2026 12:19:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Zurich Insurance-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Zurich Insurance
566.05 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 564.20 CHF abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 79’169 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 05.02.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:27 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’667.43 19.53 S8QBLU
Short 13’933.54 13.98 S80BSU
Short 14’462.26 8.97 S8TBUU
SMI-Kurs: 13’128.85 20.01.2026 12:12:56
Long 12’554.24 19.24 S3HB2U
Long 12’273.15 13.69 SK3BMU
Long 11’751.14 8.91 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
SMI und DAX deutlich tiefer -- Märkte in Fernost schliessen mit Verlusten

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:23 Nach Urteil: Deichmann muss Schuhkarton-Müllkosten tragen
12:21 Von der Leyen: EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien
12:19 ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
12:17 Virologe Streeck: Menschen wurde in Pandemie Unrecht angetan
12:13 ROUNDUP: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Aktie stabil
12:08 WDH/ROUNDUP: Export in die USA bricht ein - Neue Sorgen wegen Grönland
12:05 Aktien Frankfurt: Zollsorgen haben den Dax weiter im Griff
12:01 Trump plant am Donnerstag Ankündigung zu 'Friedensrat'
12:00 Aktien Europa: Zollsorgen ziehen Börsen nach Rally weiter runter - Luxus schwach
11:56 Kommission: Österreich soll Wehrdienst verlängern