Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Siemens Healthineers fehlten ungeachtet der attraktiven Bewertung kurzfristige Kurstreiber.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 0.5 Prozent im Plus bei 38.63 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3.55 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70’801 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 11.9 Prozent zurück. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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