|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
30.10.2026 13:19:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 390 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien von vielen Faktoren beeinflusst worden, hätten aber eine weiter robuste Nachfrage belegt, schrieb George McWhirter am Freitag. Dazu kämen die höheren Jahresziele für den Umsatz und den Barmittelumschlag. Wegen Rückstellungen für die Insolvenz eines Kunden habe indes das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 13:03 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.7 Prozent auf 328.30 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15.75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 32’352 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 6.5 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.02.2027.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
30.10.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|Bernstein Research beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU-Aktie gibt dennoch nach: Mehr Optimismus fürs Gesamtjahr nach mehr Wachstum im dritten Quartal (Dow Jones)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.