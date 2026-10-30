Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 390 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien von vielen Faktoren beeinflusst worden, hätten aber eine weiter robuste Nachfrage belegt, schrieb George McWhirter am Freitag. Dazu kämen die höheren Jahresziele für den Umsatz und den Barmittelumschlag. Wegen Rückstellungen für die Insolvenz eines Kunden habe indes das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:03 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.7 Prozent auf 328.30 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15.75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 32’352 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 6.5 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.02.2027.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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