Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Hold-Note für Commerzbank-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktie sieht Analyst Michael Christodoulou wenig Spielraum für eine Wiederaufnahme des vorherigen Aufwärtstrends. Denn die Profitabilität des Geldhauses werde sich in den kommenden Jahren nur marginal erhöhen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2.2 Prozent auf 12.41 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 9.63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 320’132 Commerzbank-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 18.3 Prozent nach oben. Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.