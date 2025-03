Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger stünden für 2025 solide da, schrieb Analystin Victoria Lambert in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung starker Quartalsergebnisse.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:41 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.7 Prozent auf 38.73 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 262’019 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 15.5 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 wird Fresenius SE voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

