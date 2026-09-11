QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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11.09.2026 12:13:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für QIAGEN-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die QIAGEN-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat Qiagen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Qiagen betonte er die Kooperatio mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Das erhebliche Kurspotenzial hänge indes an der jüngst von Medienberichten ausgelösten Übernahmefantasie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.3 Prozent auf 36.52 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9.54 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 31’840 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 10.7 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2026 von QIAGEN wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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