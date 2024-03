Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Siemens-Aktie Buy

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 180 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem vierjährigen Boom im Elektronikbereich sei es Zeit für ein selektiveres Vorgehen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche. Siemens bleibt aber sein Favorit in Europa.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens konnte um 08:08 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1.2 Prozent auf 179.00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 22.91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 243 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 8.6 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Siemens voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





