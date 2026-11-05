Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem weiterhin herausfordernden konjunkturellen und geopolitischen Umfeld habe der Baustoffkonzern im dritten Quartal eine robuste Performance gezeigt und sei attraktiv bewertet, schrieb Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das etwas niedrigere Kursziel begründete er mit seinen an die Mittelwerte der Jahreszielspannen angepassten Prognosen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:16 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4.1 Prozent auf 178.45 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.68 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90’147 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 18.4 Prozent zu Buche.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.