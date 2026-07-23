Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): GEA-Aktie erhält Buy

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Donnerstag. Höhere mittelfristige Zielvorgaben des Anlagenherstellers seien wahrscheinlicher geworden und dürften zudem zeitlich früher erreicht werden. Das Unternehmen habe diesbezüglich in der Vergangenheit eine Erfolgsbilanz aufzuweisen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:42 Uhr stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 62.80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17.83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 37’215 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die GEA-Aktie um 11.1 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:34 / GMT

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