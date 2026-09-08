Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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08.09.2026 12:07:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci. Bei Heidelberg Materials sieht er ein 40-prozentiges Kurspotenzial, welches eine Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts freisetzen könnte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:49 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.4 Prozent auf 162.80 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 32.06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104’725 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 25.5 Prozent abwärts.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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