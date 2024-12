Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Der Wohnimmobilienkonzern wolle seine Gewinnentwicklung beschleunigen, schrieb Analyst Kai Klose in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf der Berenberg-Investorenkonferenz.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 12:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.8 Prozent auf 31.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29.75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 884’278 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 10.7 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

