Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Siemens-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Quartal 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Diese seien stärker ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Philip Buller in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Sparte Digital Industries liege der Auftragseingang des Industriekonzerns um sieben Prozent über der Konsensschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5.7 Prozent auf 224.05 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 9.35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 1’401’012 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 kletterte die Aktie um 18.8 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 13.02.2025 wird Siemens Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2025 gewähren.

