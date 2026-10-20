Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die anhaltende Dynamik im Bereich Rechenzentren unterstrichen, wo erneut ein prozentual dreistelliges Auftragswachstum verzeichnet worden sei, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei allerdings aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:21 Uhr mit Abschlägen von 5.4 Prozent bei 70.66 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.22 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’043’116 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 21.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:36 / GMT

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