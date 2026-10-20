ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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20.10.2026 11:37:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die anhaltende Dynamik im Bereich Rechenzentren unterstrichen, wo erneut ein prozentual dreistelliges Auftragswachstum verzeichnet worden sei, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei allerdings aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:21 Uhr mit Abschlägen von 5.4 Prozent bei 70.66 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.22 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’043’116 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 21.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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