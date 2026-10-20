Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’347 -0.2%  SPI 20’215 -0.3%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’074 -1.0%  Euro 0.9250 -0.2%  EStoxx50 6’084 -1.0%  Gold 4’112 -0.7%  Bitcoin 67’120 -0.9%  Dollar 0.8247 -0.2%  Öl 111.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Warum der Euro zu Dollar und Franken unter Druck gerät
Lufthansa-Aktie in Rot: Tochter Swiss und Edelweiss stocken Sommerangebot auf
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS für 2027
Bitcoin, Ethereum & Co. fallen: Müssen Anleger mit weiteren Verlusten rechnen?
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse im Blick 20.10.2026 11:37:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

ABB
70.61 CHF -5.33%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die anhaltende Dynamik im Bereich Rechenzentren unterstrichen, wo erneut ein prozentual dreistelliges Auftragswachstum verzeichnet worden sei, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei allerdings aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:21 Uhr mit Abschlägen von 5.4 Prozent bei 70.66 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.22 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’043’116 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 21.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3958 21.12.2029 160235955
Long 12.1448 15.12.2028 156216264
Long 704.4 19.03.2027 156215644
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1694 20.11.2026 160910892
Short 11.181 18.12.2026 155830617
Short 87.825 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4147 10.47 153596025
Long 11.181 5.75 156215699
Long 27.0231 0.58 158828477
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6208 15.58 161114308
Short 7.5548 11.14 161114307
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -49.40 134029532
Long 8 -16.03 152739223
Long 12 -8.33 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
09.10.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

09:43 SMI schnauft durch
09:15 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
19.10.26 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
19.10.26 Das Rückgrat des Welthandels
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’941.92 19.55 SLSB2U
Short 15’241.02 13.88 S9B6IU
Short 15’825.71 8.87 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’347.35 20.10.2026 11:50:43
Long 13’740.91 19.42 S0S2BU
Long 13’428.39 13.82 S1B77U
Long 12’865.20 8.98 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie verliert: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.