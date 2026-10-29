Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’737 1.1%  SPI 20’771 0.9%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’923 0.9%  Euro 0.9223 -0.1%  EStoxx50 6’182 0.2%  Gold 4’027 -0.7%  Bitcoin 66’375 -1.3%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 113.8 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt MTU Aero Engines-Aktie Overweight
Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 29.10.2026 10:04:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Vonovia
14.51 CHF -4.80%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4.5 Prozent auf 15.74 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 46.17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’877’385 Vonovia SE-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 32.1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vonovia SE am 04.11.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vonovia SE
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
09:20 SMI vor neuem Hoch?
09:00 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’183.53 19.73 S7BCRU
Short 15’492.63 13.90 SNBC4U
Short 16’085.86 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’736.73 29.10.2026 10:07:39
Long 13’988.38 19.86 SWBSHU
Long 13’671.17 13.97 S2BY4U
Long 13’066.28 8.89 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 14.57 -1.62% Vonovia SE

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Idorsia-Aktie sackt ab: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.