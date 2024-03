Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem soliden Bericht für das Jahr 2023 und einem ebenso soliden Ausblick für 2024, der komfortabel über den Erwartungen liege. Allerdings seien die Prognosen für den Nettobarmittelfluss schwächer als gedacht. Dies zusammen mit womöglich allgemein am Markt etwas höheren Erwartungen dürfte der Auslöser für die schwache Kursreaktion auf die Zahlen sein, so der Experte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 19:03 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4.4 Prozent auf 119.60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8.70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via Frankfurt 7’823 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 7.0 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzkennzahlen wird am 13.03.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.