Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Infineon-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide.

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Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:12 Uhr in Grün und gewann 1.3 Prozent auf 77.38 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 29.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 561’811 Infineon-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 106.7 Prozent aufwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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