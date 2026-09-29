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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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Einstufung im Blick 29.09.2026 12:13:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Allianz-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Allianz-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Huttner hat eine ausführliche Untersuchung des Allianz-Papiers durchgeführt.

Allianz
403.76 CHF 0.78%
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner bleibt für Umsatz- und Ergebniswachstum der Münchner zumindest bis zum Ende des aktuellen Strategieplans 2027 optimistisch, wie er am Montag in seinem Resümee der Gespräche auf der German Corporate Conference schrieb.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Allianz-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:57 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 426.60 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 60.34 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 66’263 Allianz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.3 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 12.11.2026 wird Allianz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Allianz
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