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29.10.2026 09:54:04
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): BASF-Aktie erhält Hold
BASF-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Sebastian Bray genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:37 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52.79 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 2.44 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 85’341 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 23.9 Prozent nach oben. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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