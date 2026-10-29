Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): BASF-Aktie erhält Hold

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:37 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52.79 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 2.44 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 85’341 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 23.9 Prozent nach oben. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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