Joeone öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Joeone hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Joeone -0.030 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 608.7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 601.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch