Joby Aviation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Joby Aviation hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Joby Aviation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.480 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 144.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch