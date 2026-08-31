|
31.08.2026 06:37:00
JobStreet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
JobStreet lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
JobStreet hat ein EPS von 0.11 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.110 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.1 Millionen MYR – eine Minderung von 13.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.1 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.