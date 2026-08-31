JobStreet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JobStreet lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

JobStreet hat ein EPS von 0.11 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.110 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.1 Millionen MYR – eine Minderung von 13.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.1 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch