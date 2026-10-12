BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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12.10.2026 14:50:22
Jobgarantien nicht antasten: Bericht: BASF macht Zusagen für Evonik-Übernahme
In eigener Sache
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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