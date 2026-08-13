Jnk India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jnk India hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.05 INR. Im letzten Jahr hatte Jnk India einen Gewinn von 0.200 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.80 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch