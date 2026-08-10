JMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JMS hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JMS ein Ergebnis je Aktie von -18.760 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 15.13 Milliarden JPY, gegenüber 15.55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch