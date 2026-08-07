JMDC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JMDC hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

JMDC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17.28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14.79 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10.73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch