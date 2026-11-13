JMD Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JMD Ventures hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.03 INR. Im letzten Jahr hatte JMD Ventures einen Gewinn von 0.050 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.8 Millionen INR – eine Minderung von 39.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch