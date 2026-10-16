JMACS Japan präsentierte Quartalsergebnisse

JMACS Japan hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 38.60 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JMACS Japan 23.25 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1.90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JMACS Japan 1.56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch