JM Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JM Financial hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2.50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JM Financial 2.82 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.56 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.44 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch