JM A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JM A präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.26 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.510 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.83 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.31 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.560 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.57 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch