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26.10.2026 06:37:00
JLT Mobile Computers A legte Quartalsergebnis vor
JLT Mobile Computers A hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
JLT Mobile Computers A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.16 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 SEK je Aktie gewesen.
JLT Mobile Computers A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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