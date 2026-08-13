JLT Mobile Computers A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JLT Mobile Computers A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte JLT Mobile Computers A ebenfalls 0.040 SEK je Aktie eingebüsst.

Mit einem Umsatz von 29.6 Millionen SEK, gegenüber 40.0 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch