Jones Lang Lasalle Aktie 485418 / US48020Q1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 13:41:13
JLL Names Paul Morgan Chief Operating Officer
(RTTNews) - JLL (JLL) announced the appointment of Paul Morgan to the role of Chief Operating Officer, effective immediately. Morgan will join the Global Executive Board. Morgan will play a key role in the execution of Accelerate 2030, the company's long-term strategy. Morgan previously served as the Chief Operating Officer of Real Estate Management Services at JLL.
Paul Morgan said: "I'm excited to take on this newly created position and bring together our operations teams as we execute on Accelerate 2030."
At last close on NYSE, JLL shares were trading at $341.04.
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jones Lang Lasalle IncShs
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Jones Lang Lasalle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Jones Lang Lasalle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Jones Lang Lasalle veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Jones Lang Lasalle IncShs
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.