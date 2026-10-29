Jl Mag Rare-Earth vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jl Mag Rare-Earth hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 HKD erwirtschaftet worden.

Jl Mag Rare-Earth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.39 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.04 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch