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26.10.2026 06:37:00
JK Tyre Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
JK Tyre Industries hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2.29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.08 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 48.41 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.11 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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