JK Tyre Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JK Tyre Industries liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JK Tyre Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.03 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 38.69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch