JK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JK präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42.60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.63 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat JK im vergangenen Quartal 102.83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JK 97.22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch