JK Paper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JK Paper hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.90 Prozent auf 19.39 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch