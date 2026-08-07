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07.08.2026 06:37:00
JK Lakshmi Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JK Lakshmi Cement hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JK Lakshmi Cement ein EPS von 12.10 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.41 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.05 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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