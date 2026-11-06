JK Lakshmi Cement legte Quartalsergebnis vor

JK Lakshmi Cement hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 1.66 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JK Lakshmi Cement 6.51 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.17 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch