JK Agri Genetics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JK Agri Genetics hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15.12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JK Agri Genetics ein Ergebnis je Aktie von -10.980 INR vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.99 Prozent auf 145.0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 190.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch