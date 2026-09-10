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10.09.2026 06:37:00
JJill stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JJill hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 1.11 USD. Im letzten Jahr hatte JJill einen Gewinn von 0.690 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 154.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 154.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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