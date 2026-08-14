JJ Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JJ Finance gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.31 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JJ Finance 0.200 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JJ Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 90.23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch