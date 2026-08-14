JITF Infralogistics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JITF Infralogistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -2.13 INR. Ein Jahr zuvor waren -4.330 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JITF Infralogistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.64 Milliarden INR im Vergleich zu 5.50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch