Jishi Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jishi Media hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.040 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.28 Prozent auf 486.8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch