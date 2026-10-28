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28.10.2026 11:57:00
Jio Platforms-Aktie legt grössten Börsengang Indiens hin
Das indische Technologie- und Telekommunikationsunternehmen Jio Platforms hat den bisher grössten Börsengang in der Geschichte des Landes hingelegt.
Durch diese Bewertung stieg Jio Platforms direkt nach Reliance Industries zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Indiens auf, wie das indische Finanznachrichtenportal Moneycontrol berichtete. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens überstieg das Angebot bei weitem.
Über 530 Millionen Mobilfunkkunden
Über die Kernmarke Jio versorgt das Unternehmen über 530 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden. Nach eigenen Angaben ist Jio der weltweit grösste Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. In den vergangenen Jahren drang Jio Platforms in weitere Geschäftsfelder wie digitale Dienste und Künstliche Intelligenz vor. Geschäftsführer ist der Sohn Mukesh Ambanis, Akash Ambani.
/dg/DP/mis
MUMBAI (awp international)
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